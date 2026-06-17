Стало известно, что сообщника Ильи Трабера по делу о заказных убийствах отправили в СИЗО. Об этом говорится в сообщении от Мосгорсуда. До этого стало известно, что ФСБ доставила в Москву предпринимателя Илью Трабера и его партнера Владимира Даниленко.