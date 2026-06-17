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Сообщника Ильи Трабера по делу о заказных убийствах отправили в СИЗО

ФСБ доставила в Москву Трабера и его партнера Алисултана Надирбегова.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что сообщника Ильи Трабера по делу о заказных убийствах отправили в СИЗО. Об этом говорится в сообщении от Мосгорсуда. До этого стало известно, что ФСБ доставила в Москву предпринимателя Илью Трабера и его партнера Владимира Даниленко.

«В отношении Надирбегова Алисултана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в решении суда.

Утром 17 июня в Петербурге прошли обыски по адресам, связанным с Трабером, в его офисе на Старорусской и на предприятиях. Отмечается, что следственные действия продолжаются в столице.

Напомним, Александр Петров убит у дома в поселке Великое Ленобласти выстрелом из снайперской винтовки. Расследование под контролем главы СК Александра Бастрыкина, основная версия — заказное убийство, связанное с бизнесом. Происшествие произошло в 2020 году.