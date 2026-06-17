Уголовное дело возбуждено после крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, рассматривают различные версии и назначили ряд экспертиз (лётно-техническую, химическую, судебно-медицинскую) для полного выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы.