Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водолазы под Волгоградом нашли труп мужчины с перевернувшейся лодки

В Волгоградской области остановлены поиски 64-летнего мужчины, пропавшего без вести в результате происшествия на.

В Волгоградской области остановлены поиски 64-летнего мужчины, пропавшего без вести в результате происшествия на пруду Никитинский 15 июня. По информации спасателей, сегодня, 17 июня, его тело было обнаружено водолазами.

— Тело мужчины 1962 г.р., утонувшего акватории пруда Никитинский Кумылженского района, обнаружено водолазами Урюпинского поисково-спасательного подразделения на глубине порядка 7 метров, — сообщили в ГКУ «Служба спасения».

Ранее сообщалось, что днем 15 июня погибший вместе с товарищами вышел в акваторию пруда на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась, приятелям погибшего удалось спастись.

Обстоятельства гибели мужчины предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: ГКУ «Служба спасения».