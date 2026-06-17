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Летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье

В результате крушения самолета в Московской области погиб летчик-испытатель Петр Тутакин.

В результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье погиб летчик-испытатель Петр Тутакин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативных служб.

«Среди погибших летчик-испытатель Петр Тутакин. По предварительной информации, он был пассажиром», — говорится в сообщении источника.

Петр Тутакин был заслуженным летчиком-испытателем Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщал, что вечером в среду, 17 июня, в Московской области в районе Сергиева-Посада произошло крушение легкомоторного самолета. В результате инцидент погибли два человека, находившиеся в воздушном судне. При ударе о землю самолет загорелся.

На месте продолжают работать 20 человек, задействованы семь единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.