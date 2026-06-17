Летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье

Ранее KP.RU сообщал, что вечером в среду, 17 июня, в Московской области в районе Сергиева-Посада произошло крушение легкомоторного самолета. В результате инцидент погибли два человека, находившиеся в воздушном судне. При ударе о землю самолет загорелся.