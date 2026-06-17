Арестован первый фигурант дела об убийстве «хозяина Выборга»

Одновременно в Петербурге прошла серия обысков. По данным СМИ, за последние три года Трабер распродал доли в восьми компаниях с суммарной годовой выручкой около 10 млрд рублей. Также сообщалось, что у бизнесмена нашли имущество на миллиарды рублей. Подробнее — в нашем большом материале.