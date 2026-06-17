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Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге

Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге в 2020 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, а также за незаконное хранение оружия в составе организованной группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Басманный районный суд города Москвы 17 июня 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Надирбегова Алисултана», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина обвиняется в совершении убийства депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия (по пунктам’ж«, “з” части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).

Как пояснил РИА Новости участник процесса, Надирбегов проходит исполнителем по делу об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. Как ожидается, в среду суд изберет меру пресечения другим фигурантам, в том числе предполагаемым организаторам.