Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году, а также за незаконное хранение оружия в составе организованной группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Басманный районный суд города Москвы 17 июня 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Надирбегова Алисултана», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что мужчина обвиняется в совершении убийства депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия (по пунктам’ж«, “з” части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).
Как пояснил РИА Новости участник процесса, Надирбегов проходит исполнителем по делу об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. Как ожидается, в среду суд изберет меру пресечения другим фигурантам, в том числе предполагаемым организаторам.