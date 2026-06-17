Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге

Она добавила, что мужчина обвиняется в совершении убийства депутата в Санкт-Петербурге в 2020 году и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия (по пунктам’ж«, “з” части 2 статьи 105 и части 4 статья 222 УК РФ).