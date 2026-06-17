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В Ростове суд озвучил приговор жительнице Мелитополя за финансирование террористов

Ростовский областной суд признал виновной в госизмене жительницу Мелитополя.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский областной суд объявил приговор жительнице Мелитополя за спонсирование террористов. Об этом сообщает пресс-служба инстанции в среду, 17 июня.

Женщину признали виновной по двум статьям: содействие террористической деятельности и государственная измена.

Суд установил, что с 23 декабря 2023 года по 14 апреля 2024 года она, находясь в Мелитополе, перевела деньги на счет запрещенной в России террористической организации. Кроме того, с 18 января по 14 мая 2024 года она перечисляла средства на банковские карты, которые ВСУ использовали для сбора денег на оружие и военную технику. Эти средства направлялись против российских военных в ходе СВО.

Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

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