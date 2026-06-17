В Ростове суд озвучил приговор жительнице Мелитополя за финансирование террористов

Суд установил, что с 23 декабря 2023 года по 14 апреля 2024 года она, находясь в Мелитополе, перевела деньги на счет запрещенной в России террористической организации. Кроме того, с 18 января по 14 мая 2024 года она перечисляла средства на банковские карты, которые ВСУ использовали для сбора денег на оружие и военную технику. Эти средства направлялись против российских военных в ходе СВО.