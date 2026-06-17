Летчик-испытатель погиб при падении самолета в Подмосковье

Инцидент произошел на аэродроме Вихрево в Сергиевом Посаде. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре уточнили, что воздушное судно разбилось на территории аэродрома. В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что жертвами крушения стали два человека.