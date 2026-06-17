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Летчик-испытатель погиб при падении самолета в Подмосковье

При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб заслуженный летчик-испытатель РФ Петр Тутакин. Об этом сообщили в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на аэродроме Вихрево в Сергиевом Посаде. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре уточнили, что воздушное судно разбилось на территории аэродрома. В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что жертвами крушения стали два человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительным данным, в результате катастрофы погиб пилот Петр Тутакин; он имел звание заслуженного летчика-испытателя России.