Пиротехники МЧС уничтожили «опасные находки» на территории области

Пиротехники поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области эвакуировали и уничтожили несколько «опасных находок». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления министерства.
На территории карьера в районе посёлка Ново-Каменское Черняховского округа была обнаружена 41 единица 4-килограммовых кумулятивных авиационных бомб. А в районе посёлка Знаменка Нестеровского округа при проведении сельскохозяйственных работ нашли фугасную авиационную бомбу массой 50 кг.
«Сотрудники МЧС России эвакуировали и уничтожили на полигоне все опасные находки», — отметили в МЧС.
С начала 2026 года в регионе обнаружили и уничтожили более 19,7 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 87 авиабомб.