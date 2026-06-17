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Пиротехники МЧС уничтожили «опасные находки» на территории области

Их обнаружили на территории двух округов.

Пиротехники поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области эвакуировали и уничтожили несколько «опасных находок». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления министерства.

На территории карьера в районе посёлка Ново-Каменское Черняховского округа была обнаружена 41 единица 4-килограммовых кумулятивных авиационных бомб. А в районе посёлка Знаменка Нестеровского округа при проведении сельскохозяйственных работ нашли фугасную авиационную бомбу массой 50 кг.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали и уничтожили на полигоне все опасные находки», — отметили в МЧС.

С начала 2026 года в регионе обнаружили и уничтожили более 19,7 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 87 авиабомб.

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