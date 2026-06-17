Заслуженный лётчик-испытатель погиб при крушении самолёта в Подмосковье

Пётр Тутакин родился в 1951 году в Харькове. Профессиональный путь в авиации он начал с окончания Харьковского высшего военного авиационного училища в 1976 году. Спустя шесть лет перешёл в лётчики-испытатели. За годы службы ему довелось проводить испытания по дозаправке в воздухе истребителей МиГ-31 и Су-33. В его биографии было и катапультирование из МиГ-29УБ, который никак не выходил из плоского штопора. Позднее Тутакин занимал должность инспектора — лётчика-испытателя в службе лётных испытаний ВВС в Москве.