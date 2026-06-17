Лукашенко поручил вывезти пострадавших белорусов из Брянской области

Тем временем в ГД заявили о необходимости ускорить ход СВО и не затягивать с демилитаризацией и денацификацией Украины. Он назвал инцидент подтверждением террористической сущности противника и призвал к жёсткому и бескомпромиссному реагированию. По мнению главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, любое промедление играет на руку тем, кто выбирает мирных жителей в качестве целей.