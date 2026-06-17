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В Туле построят новый дом семье, пострадавшей при атаке БПЛА ВСУ

В Тульской области семье, чей дом был разрушен при атаке беспилотников 15 июня, построят новое жильё. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев по итогам встречи с главой семьи Вячеславом.

Источник: Life.ru

По словам губернатора, восстановить прежний дом уже невозможно. Поэтому власти приняли решение возвести новый — с ремонтом и мебелью. Завершить работы планируют в течение трёх-четырёх месяцев.

Сейчас жена Вячеслава и его маленькая дочь проходят лечение в Москве. Мужчине также предложили отправить сыновей в детские лагеря в ближайшие смены. Глава региона подчеркнул, что семье окажут всю необходимую помощь, чтобы она смогла вернуться к нормальной жизни.

Напомним, в ночь на 15 июня беспилотники атаковали жилой сектор Тулы. Повреждения получили частные дома и коммерческие объекты в посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. По данным властей, три человека погибли, ещё трое пострадали, среди них ребёнок. Одного малыша удалось спасти из-под обломков разрушенного дома. Сосед услышал плач ребёнка, нашёл его под завалами и вытащил наружу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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