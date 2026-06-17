Мгновенная смерть на трассе: звезда КВН погибла под колесами на КАД

По словам сестры погибшей Эржены Елизаровой, Гармаева обычно избегала КАД, но в тот вечер изменила привычке. В пути машина заглохла, Соелма прижалась к отбойнику, включила «аварийку» и написала в техподдержку, где ей рекомендовали оставаться на месте. Она успела отправить сестре сообщение — слова «Жду помощь» — но ответ пришёл уже через 15 минут, когда сообщение осталось непрочитанным.