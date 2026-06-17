Мгновенная смерть на трассе: звезда КВН погибла под колесами на КАД

Вечером 13 июня на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге трагически погибла 37-летняя Соелма Гармаева — стендап-комик и участница КВН, известная по выступлениям за команду «Раисы». Она ждала помощи для заглохшего автомобиля каршеринга, когда в её машину на огромной скорости врезался другой автомобиль.
По словам сестры погибшей Эржены Елизаровой, Гармаева обычно избегала КАД, но в тот вечер изменила привычке. В пути машина заглохла, Соелма прижалась к отбойнику, включила «аварийку» и написала в техподдержку, где ей рекомендовали оставаться на месте. Она успела отправить сестре сообщение — слова «Жду помощь» — но ответ пришёл уже через 15 минут, когда сообщение осталось непрочитанным.
Выйдя из салона, чтобы выставить аварийный знак, Гармаева попала под удар другого автомобиля. От чудовищного столкновения её каршеринг отбросило на несколько метров, женщину зажало между транспортными средствами — смерть наступила мгновенно.
В салоне автомобиля, врезавшегося в стоявшую машину, находились 42-летний водитель, 27-летняя пассажирка и шестилетний ребёнок. Двое пострадавших госпитализированы. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.
Соелма Гармаева родилась в Иркутске, окончила местный политехнический университет с красным дипломом по специальности инженер, работала над крупными строительными проектами, включая атомную станцию в Турции. В 2012 году переехала в Петербург, где активно занималась стендапом, выступала в барах и проходила кастинги юмористических шоу. Родные планируют провести прощание в Петербурге, а затем захоронить прах в Иркутске.
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