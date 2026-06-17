Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заслуженный летчик России Петр Тутакин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

В результате крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья погиб заслуженный летчик-испытатель Петр Тутакин, который работал в службе летных испытаний истребительной авиации с 1982 года. Об этом в среду, 17 июня, сообщил Shot со ссылкой на осведомленный источник.

В результате крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья погиб заслуженный летчик-испытатель Петр Тутакин, который работал в службе летных испытаний истребительной авиации с 1982 года. Об этом в среду, 17 июня, сообщил Shot со ссылкой на осведомленный источник.

— Провел испытания на дозаправку в воздухе МиГ-31 как ведущий летчик и Су-33 (Су-27К). Инструктор центра подготовки летчиков-испытателей. Сегодня он скончался во время крушения самолета на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. Также на борту находился владелец воздушного судна Алексей Н., — говорится в публикации.

Причиной случившегося стала ошибка пилотирования, Росавиация квалифицировала трагедию как катастрофу. При этом на данный момент неизвестно, кто управлял судном в момент крушения, передает Telegram-канал.

После падения у самолета загорелся двигатель, и судно полностью выгорело. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Для ликвидации последствий крушения самолета привлекли 20 сотрудников и 7 единиц спецтехники.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше