Заслуженный летчик России Петр Тутакин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

— Провел испытания на дозаправку в воздухе МиГ-31 как ведущий летчик и Су-33 (Су-27К). Инструктор центра подготовки летчиков-испытателей. Сегодня он скончался во время крушения самолета на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. Также на борту находился владелец воздушного судна Алексей Н., — говорится в публикации.