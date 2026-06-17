Заслуженный летчик России Петр Тутакин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

В результате крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья погиб заслуженный летчик-испытатель Петр Тутакин, который работал в службе летных испытаний истребительной авиации с 1982 года. Об этом в среду, 17 июня, сообщил Shot со ссылкой на осведомленный источник.
— Провел испытания на дозаправку в воздухе МиГ-31 как ведущий летчик и Су-33 (Су-27К). Инструктор центра подготовки летчиков-испытателей. Сегодня он скончался во время крушения самолета на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. Также на борту находился владелец воздушного судна Алексей Н., — говорится в публикации.
Причиной случившегося стала ошибка пилотирования, Росавиация квалифицировала трагедию как катастрофу. При этом на данный момент неизвестно, кто управлял судном в момент крушения, передает Telegram-канал.
После падения у самолета загорелся двигатель, и судно полностью выгорело. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Для ликвидации последствий крушения самолета привлекли 20 сотрудников и 7 единиц спецтехники.