Стали известны подробности катастрофы самолета под Сергиевым Посадом

Трагедия произошла на аэродроме Вихрево. По данным оперативных служб, воздушное судно упало в 50 метрах от взлетно-посадочной полосы во время захода на посадку. При ударе о землю самолет загорелся. На земле жертв и пострадавших нет. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 19:43.