Стали известны подробности катастрофы самолета под Сергиевым Посадом

В среду, 17 июня, в Сергиево-Посадском городском округе Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет Zlin-42. Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли на месте.
Трагедия произошла на аэродроме Вихрево. По данным оперативных служб, воздушное судно упало в 50 метрах от взлетно-посадочной полосы во время захода на посадку. При ударе о землю самолет загорелся. На земле жертв и пострадавших нет. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 19:43.
Одним из погибших стал 70-летний заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин, который, по предварительной информации, находился на борту в качестве пассажира. Второй погибший — 52-летний пилот, являвшийся владельцем судна. Петр Тутакин в разное время проводил испытания на дозаправку в воздухе истребителей МиГ-31 и Су-33, работал инструктором в Центре подготовки летчиков-испытателей.
В качестве основной версии трагедии рассматривается ошибка пилотирования. По данным источника ТАСС, при заходе на посадку в конце полосы самолет выполнил маневр и резко спикировал вниз. Росавиация уже классифицировала инцидент как катастрофу.
На месте происшествия работали 20 спасателей и 7 единиц техники. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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