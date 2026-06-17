Илью Трабера арестовали в Москве за убийство депутата

Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании (хотя завод позже сообщал, что господин Петров вышел из акционеров еще в 2012 году).