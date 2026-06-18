Суд арестовал миллиардера Трабера по делу об убийстве депутата в Петербурге

«Басманный суд Москвы арестовал Илью Трабера на два месяца», — сообщили в суде.
Он обвиняется в совершении убийства депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 и части 4 статьи 222 УК РФ). Ранее по аналогичным статьям суд арестовал предполагаемого исполнителя Алисултана Надирбекова.
Как ранее пояснил РИА Новости участник процесса, оба проходят по делу об убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году.
По этому же делу был задержан партнер Трабера Владимир Даниленко.
Получить оперативные комментарии следствия и защиты РИА Новости пока не удалось.
Согласно УПК РФ, за совершение вменяемых преступлений, Траберу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным БИР-Аналитик, его основная деятельность связана с «Приморским УПК», который занимается застройкой глубоководного универсального морского портового комплекса в Выборгском районе Ленинградской области.