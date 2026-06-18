Суд арестовал миллиардера Трабера по делу об убийстве депутата в Петербурге

Он обвиняется в совершении убийства депутата в Ленинградской области в 2020 году и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 и части 4 статьи 222 УК РФ). Ранее по аналогичным статьям суд арестовал предполагаемого исполнителя Алисултана Надирбекова.