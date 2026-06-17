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Заказавший пиццу на имя Гитлера студент с Урала арестован на пять суток

Молодой человек из Нижнего Тагила представлялся Гитлером при заказе пиццы и демонстрировал свастику в интернете, за что был помещен под арест на пять суток.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Нижнем Тагиле Свердловской области назначил пятидневный административный арест учащемуся колледжа, который разместил заказ в заведении общественного питания на имя Адольфа Гитлера. Молодой человек признан виновным в демонстрации нацистской атрибутики, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Он не только представлялся главарем Третьего рейха при заказе пиццы в торговом центре, но и демонстрировал свастику в интернете и по месту учебы», — отметил полковник Горелых.

По данным представителя ведомства, нарушитель полностью признал вину и выразил раскаяние, пообещав не допускать подобных действий в будущем. Вместо максимально возможного срока в 15 суток суд назначил пять дней содержания в специализированном учреждении.

Также уточняется, что в ближайшее время будет решен вопрос о возможности продолжения обучения задержанного в строительном колледже, где он осваивал профессию электрика. В отношении студента возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал на двое суток местного жителя за татуировку в виде свастики.