Горелых: суд арестовал в Нижнем Тагиле «Адольфа Гитлера»

Против Вахонина завели дело о пропаганде фашизма. Задержанный раскаялся и заявил, что не понимал смысла своего поступка. Однако правоохранительные органы сомневаются в правдивости его слов, будет проведена проверка. А до этого времени фигурант будет находиться под стражей. По меньшей мере, ему грозит срок до 15 суток за хулиганство.