Суд отправил бизнесмена Трабера в СИЗО по делу об убийстве депутата Петрова

Ему было предъявлено обвинение по двум статьям: об убийстве группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 4 ст. 222 УК РФ).