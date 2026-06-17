Суд отправил бизнесмена Трабера в СИЗО по делу об убийстве депутата Петрова

Басманный райсуд постановил заключить под стражу предпринимателя Илью Трабера, обвиняемого в заказном убийстве бизнесмена и депутата Александра Петрова из Петербурга в 2020 году, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Трабера Ильи», — говорится в сообщении.
Ему было предъявлено обвинение по двум статьям: об убийстве группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 4 ст. 222 УК РФ).
На два месяца по этому делу также арестовали Алисултана Надирбегова, обвинение ему предъявили по этим же статьям.
Напомним, утром 17 июня сотрудники ФСБ РФ задержали предпринимателя Илью Трабера. В рамках расследования дела, возбужденного в отношении бизнесмена, в Санкт-Петербурге прошла серия обысков.