Самолёт рейса Сочи — Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем и пропал

Как правило, этот код свидетельствует о чрезвычайном либо аварийном положении на борту. Вскоре после этого лайнер исчез с радиолокационных экранов. В настоящий момент подробности происшествия уточняются. Немногим спустя в Росавиации заявили, что, по предварительной информации, причиной стала техническая неисправность на борту. Около 23:30 по мск Boeing 737−800 благополучно приземлился в аэропорту Сочи, пострадавших нет.