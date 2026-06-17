Пропавшего пациента нашли мертвым в заброшенном роддоме

Разбирательство завершилось в пользу семьи погибшего. Суд установил, что доступ к заброшенным помещениям на территории больницы фактически не контролировался. В результате с медучреждения взыскали более 35 тысяч юаней, что составило 10% от заявленной родственниками суммы требований.