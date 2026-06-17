Пострадавшие при атаке на автобус в Брянской области вернулись в Белоруссию

По данным властей, автобус пересёк российско-белорусскую границу. В салоне находятся дети и взрослые, которые направляются домой.
«Автобус с пассажирами, не пострадавшими в результате атаки БПЛА на территории Брянской области, пересек границу Беларуси и России… дети и взрослые находятся в Гомельской области и направляются домой, где встретятся с близкими и родными», — говорится в сообщении.
В облисполкоме уточнили, что пассажиров доставят к месту проживания. После этого они смогут встретиться с родственниками.
Ранее сообщалось, что в Брянской области беспилотник атаковал рейсовый автобус, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. В салоне находились 28 несовершеннолетних спортсменов. Они направлялись в Геленджик. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала группу. Ещё пять детей и двое взрослых получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.