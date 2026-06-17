Воронежец получил 12 лет за вовлечение дочерей в террористическую группировку

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы, из которых три года проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — огласил судья.