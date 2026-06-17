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Воронежец получил 12 лет за вовлечение дочерей в террористическую группировку

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Воронежа Рагима Фараджова*, внесённого в РФ в перечень террористов, к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в склонении и вовлечении людей в деятельность международной террористической организации, в том числе двух собственных дочерей.

Источник: Life.ru

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы, из которых три года проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — огласил судья.

Прокурор запрашивал для подсудимого 14 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и будет обжалован защитой в апелляции.

Ранее Верховный суд России оставил в силе приговор Виктории Шинкарук* и её подельнику Александру Холодкову*. Они были осуждены на 21 год за подготовку серии терактов в Белгородской области.

* Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.