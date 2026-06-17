Ошибка пилотирования рассматривается как версия крушения самолета в Подмосковье

Как писал KP.RU, самолет ВВС Пакистана рухнул во время тренировочного полета. Судно потерпело крушение в жилом квартале провинции Хайбер-Пахтунхва. Военный самолет упал прямо на дома. Оба члена экипажа не выжили. Также три мирных жителя получили ранения.