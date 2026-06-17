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Ошибка пилотирования рассматривается как версия крушения самолета в Подмосковье

Самолет Zlin-42 потерпел крушение при заходе на посадку в Сергиево-Посадском округе.

Источник: Комсомольская правда

Среди основных версий крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском округе Подмосковья рассматривается ошибка пилотирования. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«При заходе на посадку самолет Zlin-42 в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз», — сказал источник издания.

По данным оперативных служб, на борту находились два человека — пилот и владелец воздушного судна. В результате авиакатастрофы оба погибли.

Ранее в Иркутской области упал бомбардировщик Воздушно-космических сил Ту-22М3. Пострадали четыре человека. Члены экипажа упавшего самолета были экстренно доставлены в больницу.

Как писал KP.RU, самолет ВВС Пакистана рухнул во время тренировочного полета. Судно потерпело крушение в жилом квартале провинции Хайбер-Пахтунхва. Военный самолет упал прямо на дома. Оба члена экипажа не выжили. Также три мирных жителя получили ранения.

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