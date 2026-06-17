Трехлетний ребенок погиб, упав в бассейн в популярном туристическом месте

Трехлетний британский мальчик трагически погиб, упав в бассейн во время семейного отдыха недалеко от побережья Коста-дель-Соль в Испании. Сообщение о происшествии поступило в среду утром из загородного комплекса деревни Периана.
Ребенок находился в доме вместе с родителями. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая полицию, скорую помощь и медицинский вертолет.
К сожалению, несмотря на все предпринятые меры, спасти мальчика не удалось, он скончался на месте происшествия. В связи с гибелью ребенка инициировано расследование.
Один из источников сообщил, что в настоящее время следователи ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы, однако предварительные выводы указывают на несчастный случай.
Ранее сообщалось, что в Таиланде профессор из Китая спас двухлетнего тонущего мальчика из России.