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Трехлетний ребенок погиб, упав в бассейн в популярном туристическом месте

Трехлетний мальчик трагически погиб, упав в бассейн во время семейного отдыха.

Источник: Аргументы и факты

Трехлетний британский мальчик трагически погиб, упав в бассейн во время семейного отдыха недалеко от побережья Коста-дель-Соль в Испании. Сообщение о происшествии поступило в среду утром из загородного комплекса деревни Периана.

Ребенок находился в доме вместе с родителями. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая полицию, скорую помощь и медицинский вертолет.

К сожалению, несмотря на все предпринятые меры, спасти мальчика не удалось, он скончался на месте происшествия. В связи с гибелью ребенка инициировано расследование.

Один из источников сообщил, что в настоящее время следователи ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы, однако предварительные выводы указывают на несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в Таиланде профессор из Китая спас двухлетнего тонущего мальчика из России.