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Силовики нашли в лесу полуобнаженное тело школьницы

Тело 14-летней школьницы обнаружили в лесном массиве. Следователи рассматривают версию убийства и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: Аргументы и факты

В лесном массиве обнаружили тело 14-летней школьницы, обстоятельства гибели которой сейчас выясняют правоохранительные органы. Об этом сообщает Daily Star, материал перевел aif.ru.

По данным издания, девочку нашли на участке рядом с одной из дорог в городе Фос-ду-Игуасу. На место прибыли сотрудники полиции и криминалисты, которые оцепили территорию и провели осмотр.

Следствие рассматривает произошедшее как возможное убийство. По предварительным данным, причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма. Также правоохранители проверяют различные версии случившегося и изучают обнаруженные на месте улики.

Местные жители рассказали полиции, что незадолго до обнаружения тела слышали ссору и крики о помощи. Кроме того, свидетели сообщили о транспортных средствах, которые покинули район вскоре после происшествия. Следователи выясняют, могут ли эти сведения быть связаны с расследованием.

Родственники погибшей заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам и передают всю имеющуюся информацию. На момент публикации подозреваемые по делу не задержаны.