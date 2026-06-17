Силовики нашли в лесу полуобнаженное тело школьницы

В лесном массиве обнаружили тело 14-летней школьницы, обстоятельства гибели которой сейчас выясняют правоохранительные органы. Об этом сообщает Daily Star, материал перевел aif.ru.
По данным издания, девочку нашли на участке рядом с одной из дорог в городе Фос-ду-Игуасу. На место прибыли сотрудники полиции и криминалисты, которые оцепили территорию и провели осмотр.
Следствие рассматривает произошедшее как возможное убийство. По предварительным данным, причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма. Также правоохранители проверяют различные версии случившегося и изучают обнаруженные на месте улики.
Местные жители рассказали полиции, что незадолго до обнаружения тела слышали ссору и крики о помощи. Кроме того, свидетели сообщили о транспортных средствах, которые покинули район вскоре после происшествия. Следователи выясняют, могут ли эти сведения быть связаны с расследованием.
Родственники погибшей заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам и передают всю имеющуюся информацию. На момент публикации подозреваемые по делу не задержаны.