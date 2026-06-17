Силовики нашли в лесу полуобнаженное тело школьницы

Местные жители рассказали полиции, что незадолго до обнаружения тела слышали ссору и крики о помощи. Кроме того, свидетели сообщили о транспортных средствах, которые покинули район вскоре после происшествия. Следователи выясняют, могут ли эти сведения быть связаны с расследованием.