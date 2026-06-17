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Росавиация: Boeing 737−800 совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи

Росавиация назвала причину возвращения самолета Сочи — Архангельск в аэропорт вылета.

Источник: Комсомольская правда

Самолет Boeing 737−800 совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации. Ранее по данным сервиса Flightradar24 пассажирское воздушное судно готовилось к совершению экстренной посадки в аэропорту Сочи.

Как заявили в Росавиации, экипаж Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia, следовавшего рейсом из Сочи в Архангельск, принял решение о возврате в аэропорт вылета. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность на борту.

Как ранее сообщал SHOT, бортрейса Сочи — Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем и пропал с радаров. По данным интернет-СМИ, около 10 минут назад над Черным морем экипаж самолета Smartavia (борт 5N164) активировал аварийный код 7700.