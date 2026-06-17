Самолет Smartavia подал сигнал бедствия над Черным морем

Самолет авиакомпании Smartavia подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров. Борт совершал рейс Сочи — Архангельск. Об этом в среду, 17 июня, сообщает Telegram-канал Shot.
Сигнал 7700, который может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, был подан около 11 вечера. После этого самолет пропал с радаров. По предварительным данным, на борту Boeing 737−800 находились 189 человек. Точной информации о произошедшем пока нет, говорится в сообщении.
Согласно данным Flightradar24, пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в аэропорту Сочи.
Позже в пресс-службе Росавиации сообщили, что экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи. Точной информации о характере неисправности пока нет.
30 апреля Подольский городской суд вынес приговор командиру Boeing по фамилии Ряполов, который совершил жесткую посадку в аэропорту Сочи в августе 2024 года. В результате его действий авиакомпании был причинен ущерб на сумму 622,5 миллиона рублей.