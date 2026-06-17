Самолет Smartavia подал сигнал бедствия над Черным морем

Сигнал 7700, который может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, был подан около 11 вечера. После этого самолет пропал с радаров. По предварительным данным, на борту Boeing 737−800 находились 189 человек. Точной информации о произошедшем пока нет, говорится в сообщении.