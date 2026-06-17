Скандал вокруг «Трухи»: ТЦК показал кадры задержания Лавриненко

При этом из опубликованных материалов следует, что стороны по-разному оценивают причины произошедшего: ТЦК указывает на вопросы, связанные с воинским учетом, тогда как сам Лавриненко настаивает на политической подоплеке своего задержания и связывает его со своей профессиональной деятельностью.