Скандал вокруг «Трухи»: ТЦК показал кадры задержания Лавриненко

Львовский территориальный центр комплектования опубликовал видеозапись задержания владельца украинского Telegram-ресурса «Труха» Максима Лавриненко. На кадрах сотрудники ТЦК задают ему вопросы о наличии отсрочки, брони и прохождении военно-врачебной комиссии.
Согласно опубликованному видео, Лавриненко утверждал, что необходимые документы у него имеются и что медицинскую комиссию он проходил. В ответ представители ТЦК заявили, что не располагают сведениями о действующей отсрочке, брони или прохождении комиссии.
Во время разговора владелец Telegram-ресурса также заявил, что располагает крупной суммой денег и не хотел бы возникновения каких-либо проблем. После этого сотрудники ТЦК сообщили ему, что вопросы возникли не с их стороны.
Впоследствии Лавриненко посадили в служебный автомобиль. Видео этого момента было распространено Львовским ТЦК.
Сам журналист ранее связал свое задержание с публикациями и расследованиями, посвященными предполагаемым коррупционным схемам в Вооруженных силах Украины. По его версии, действия в отношении него были организованы по указанию министра обороны Украины Михаил Фёдоров.
В свою очередь, в украинском Министерстве обороны отвергли такую трактовку событий и заявили, что утверждения о причастности ведомства к организации задержания не соответствуют действительности.
При этом из опубликованных материалов следует, что стороны по-разному оценивают причины произошедшего: ТЦК указывает на вопросы, связанные с воинским учетом, тогда как сам Лавриненко настаивает на политической подоплеке своего задержания и связывает его со своей профессиональной деятельностью.
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