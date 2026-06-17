Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиаслужбы: пострадавших при экстренной посадке Boeing 737−800 в Сочи нет

Вечером 17 июня рейс самолета Сочи — Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

В ходе экстренной посадки пассажирского лайнера в аэропорту Сочи пострадавших не зафиксировано. Об этом говорится в заявлении авиационных служб.

KP.RU сообщал, что поздним вечером 17 июня рейс самолета Сочи — Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем и пропал с радаров. По данным SHOT, незадолго до этого борт Smartavia 5N164 включил сигнал 7700.

Напомним, что экипаж воздушного судна Boeing 737−800, следовавшего рейсом в Архангельск, принял решение осуществить возврат в аэропорт вылета — Сочи.