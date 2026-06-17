Ушел из жизни создатель легендарной группы Chicago

Один из создателей американской рок-группы Chicago Уолтер Паразэйдер скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на его семью.
О смерти музыканта рассказала его вдова. По ее словам, последние годы Паразэйдер боролся с болезнью Альцгеймера. Она отметила, что супруги прожили вместе 59 лет.
Уолтер Паразэйдер стоял у истоков коллектива, который впоследствии стал одним из самых известных в истории американской рок-музыки. В 1967 году он вместе с Ли Локнейн и Джеймс Панкоу создал группу The Big Thing.
Позднее коллектив получил название Chicago Transit Authority, а в 1969 году был переименован в Chicago. Под этим именем группа добилась международной известности и выпустила ряд популярных композиций.
Среди наиболее известных песен коллектива называют «25 or 6 to 4», «Saturday in the Park» и «If You Leave Me Now».
Паразэйдер оставался одной из ключевых фигур в истории группы и внес значительный вклад в ее становление на раннем этапе, когда коллектив только формировал собственное звучание и путь к широкой популярности.
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