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Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров севшего в Сочи рейса

Прокуратура держит под контролем ситуацию с рейсом Smartavia, севшим в Сочи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Smartavia, экстренно севшего в Сочи, сообщает ведомство.

В среду самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи. Вскоре он вернулся в авиагавань. На борту находилось 125 пассажиров.

«Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Сочи… Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейса», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.