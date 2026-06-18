Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров севшего в Сочи рейса

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Smartavia, экстренно севшего в Сочи, сообщает ведомство.
В среду самолет авиакомпании Smartavia подал аварийный сигнал над Черным морем после вылета из Сочи. Вскоре он вернулся в авиагавань. На борту находилось 125 пассажиров.
«Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Сочи… Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейса», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.