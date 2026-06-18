Названа возможная причина ЧП с самолётом Smartavia над Чёрным морем

По данным телеграм-канала, после этого командир воздушного судна принял решение возвращаться в аэропорт вылета. Для безопасной посадки лайнер находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо до необходимого уровня посадочной массы. Посадка прошла благополучно.