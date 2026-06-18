В Мордовии объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Мордовии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Объявлен сигнал “Беспилотная опасность” на территории Республики Мордовия», — говорится в сообщении.
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