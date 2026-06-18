Удар по автобусу с детьми: генсек ОДКБ выступил с жестким заявлением

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков осудил атаку на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Его заявление опубликовано в Telegram-канале организации.
Масадыков назвал произошедшее преступным актом и подчеркнул, что действия против мирных граждан, особенно несовершеннолетних, не могут иметь оправдания.
Инцидент произошел 17 июня. По имеющимся данным, автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии, подвергся атаке беспилотника самолетного типа.
В результате удара погибла сопровождавшая спортсменов женщина. Кроме того, пострадали пассажиры автобуса.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Белоруссии, в медицинские учреждения были доставлены восемь человек. Среди госпитализированных находятся шестеро детей.
После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
В своем обращении генсек ОДКБ отдельно акцентировал внимание на том, что жертвами атаки стали гражданские лица, включая детей, и выразил принципиальную позицию организации относительно недопустимости подобных действий в отношении мирного населения.
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