Khaleej Times: в Дубае в небоскребе Emirates Financial Towers произошел пожар

По ее информации, очевидцы сообщили, что видели клубы дыма и огонь на верхних этажах здания. Правоохранительные органы и власти города прибыли на место происшествия. Предпринимаются попытки по ликвидации пожара.
Причины возгорания пока не были установлены, отмечает газета.
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