Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Khaleej Times: в Дубае в небоскребе Emirates Financial Towers произошел пожар

Газета отметила, что причины возгорания пока не установлены.

ДОХА, 18 июня. /ТАСС/. На верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers в Дубае вспыхнул пожар. Об этом сообщила газета Khaleej Times.

По ее информации, очевидцы сообщили, что видели клубы дыма и огонь на верхних этажах здания. Правоохранительные органы и власти города прибыли на место происшествия. Предпринимаются попытки по ликвидации пожара.

Причины возгорания пока не были установлены, отмечает газета.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше