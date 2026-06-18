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Следственный комитет проверяет инцидент с Boeing в аэропорту Сочи

Следственный комитет России выясняет обстоятельства аварийной посадки самолета в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления СК России проводит проверку по факту аварийной посадки воздушного судна. Как сообщили в ведомстве, в действиях участников инцидента усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

По предварительным данным, 17 июня 2026 года самолет Boeing, следовавший рейсом Сочи — Архангельск, совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи. Благодаря оперативным действиям экипажа никто не пострадал.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления точных причин и обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что никто из пассажиров и экипажа самолета при инциденте не пострадал.