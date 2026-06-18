Следственный комитет проверяет инцидент с Boeing в аэропорту Сочи

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления СК России проводит проверку по факту аварийной посадки воздушного судна. Как сообщили в ведомстве, в действиях участников инцидента усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».