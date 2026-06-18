Алисултан Надирбегов и Илья Трабер арестованы по делу об убийстве депутата

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Алисултана Надирбегова, обвиняемого по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Также арестован Илья Трабер, которому предъявлено обвинение по тем же статьям, говорится в сообщении.