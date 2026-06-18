Алисултан Надирбегов и Илья Трабер арестованы по делу об убийстве депутата

Басманный районный суд Москвы арестовал обвиняемых по делу о заказном убийстве депутата из Санкт-Петербурга, совершенном в 2020 году. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции города.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Алисултана Надирбегова, обвиняемого по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Также арестован Илья Трабер, которому предъявлено обвинение по тем же статьям, говорится в сообщении.
Возможными мотивами для заказного убийства бизнесмена Александра Петрова могли стать его показания на задержанного 17 июня предпринимателя Илью Трабера в ходе допроса по делу бывшего председателя комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Александра Болучевского.