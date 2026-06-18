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В Киеве объявляли воздушную тревогу

В красной зоне продолжают находиться Днепропетровская, Сумская и Харьковская области.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Сирены звучали в городе более 20 минут.

В красной зоне продолжают находиться Днепропетровская, Сумская и Харьковская области.

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