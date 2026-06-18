Погибшая в результате атаки беспилотника белоруска была беременна

Елена также должна была ехать в этом автобусе вместе со своей дочерью — единственной футболисткой в команде мальчиков, которая отправилась на отдых в Геленджик. Но девочка накануне сломала ногу.
«Наш тренер Алексей Горошко в реанимации, у него рука раздроблена, знаю, что детки в тяжелом состоянии, от осколков они, получается, ранились», — рассказала женщина.
Тренер Гомельской СДЮШОР Александр Козлов рассказал, что поездка в Геленджик планировалась еще с февраля. Впервые дети двух команд вместе с родителями должны были поехать на море.
Причем тренер СДЮШОР № 2 из Речицы Алексей Горошко предлагал на отдыхе сыграть с ребятами из Геленджика. Его супруга Виктория специально взяла отпуск, чтобы поехать вместе с мужем.