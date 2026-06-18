В Сургуте во время купания в водоёме утонули две девочки

В Сургуте утонули две несовершеннолетние девочки. Трагедия произошла 17 июня на водоеме в СТ «Берендей».
В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Прокуратура города инициировала проверку соблюдения требований законодательства, касающихся безопасности на водных объектах, а также мер по предотвращению беспризорности и правонарушений среди подростков.
Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик трагически погиб, упав в бассейн во время семейного отдыха недалеко от побережья Коста-дель-Соль в Испании.