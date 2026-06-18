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Спасатели обнаружили тело рыбака с перевернувшейся на пруду лодке под Волгоградом

Тело обнаружили на глубине порядка 7 м.

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Водолазы Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» обнаружили тело рыбака с перевернувшейся на Никитинском пруду в Кумылженском районе Волгоградской области лодке. Об этом сообщили в «Службе спасения» региона.

Ранее со ссылкой на ГКУ сообщалось, что в акватории Никитинского пруда (хутор Никитинский Кумылженского района Волгоградской области) 15 июня перевернулось частное плавательное средство с тремя мужчинами. Двоим удалось спастись.

«Тело мужчины 1962 года рождения, утонувшего 15 июня в акватории пруда Никитинский, обнаружено водолазами Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения на глубине порядка семи метров, извлечено и передано сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.