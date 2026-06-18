Спасатели обнаружили тело рыбака с перевернувшейся на пруду лодке под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Водолазы Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» обнаружили тело рыбака с перевернувшейся на Никитинском пруду в Кумылженском районе Волгоградской области лодке. Об этом сообщили в «Службе спасения» региона.