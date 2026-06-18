ТАСС публикует кадры прибытия в Белоруссию автобусов с непострадавшими от атаки БПЛА ВСУ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ТАСС публикует видео прибытия в Белоруссию автобусов с пассажирами, не пострадавшими от атаки БПЛА ВСУ на Брянскую область. Прибывающих детей встречают их родители.
ВСУ 17 июня атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, который направлялся на отдых в Геленджик. Из-за удара погибла гражданка страны, сопровождавшая команду. Восемь человек получили ранения.
Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинская помощь.
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