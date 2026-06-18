Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС публикует кадры прибытия в Белоруссию автобусов с непострадавшими от атаки БПЛА ВСУ

Украинские силы 17 июня ударили по транспорту с детской футбольной командой из республики, направлявшейся в Геленджик.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ТАСС публикует видео прибытия в Белоруссию автобусов с пассажирами, не пострадавшими от атаки БПЛА ВСУ на Брянскую область. Прибывающих детей встречают их родители.

ВСУ 17 июня атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, который направлялся на отдых в Геленджик. Из-за удара погибла гражданка страны, сопровождавшая команду. Восемь человек получили ранения.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинская помощь.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше