СК РФ начал проверку по факту аварийной посадки самолёта Smartavia в Сочи

Напомним, самолёт Smartavia, на борту которого находилось около 200 человек, подал сигнал бедствия во время полёта над акваторией Чёрного моря. Экипаж судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после срабатывания индикации одной из систем. Позднее появилось видео приземления самолёта. Кроме того, во время взлёта пассажиры слышали громкий хлопок. Борт летел из Сочи в Архангельск.