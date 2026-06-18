СК РФ начал проверку по факту аварийной посадки самолёта Smartavia в Сочи

«Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России организовал процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолёта по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.
Следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения причин случившегося и восстановления полной картины инцидента. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, самолёт Smartavia, на борту которого находилось около 200 человек, подал сигнал бедствия во время полёта над акваторией Чёрного моря. Экипаж судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после срабатывания индикации одной из систем. Позднее появилось видео приземления самолёта. Кроме того, во время взлёта пассажиры слышали громкий хлопок. Борт летел из Сочи в Архангельск.
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