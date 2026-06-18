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Пассажиров севшего в Сочи самолёта отправят в Архангельск резервным бортом

Пассажиров самолёта Boeing 737 авиакомпании Smartavia, экстренно севшего в аэропорту Сочи, отправят в Архангельск резервным бортом. Об сообщила пресс-служба авиакомпании.

Источник: Life.ru

«Воздушное судно будет осмотрено техническими специалистами. Для пассажиров рейса 5Н164 будет организован перелёт в аэропорт Архангельска на резервном воздушном судне», — говорится в сообщении перевозчика.

Напомним, самолёт Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс Сочи — Архангельск, подал сигнал бедствия 7700 над акваторией Чёрного моря и пропал с радаров. На борту находилось около 200 человек. Позже самолёт вернулся в Сочи — аэропорт вылета. Причиной названа техническая неисправность, экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолёта. Согласно данным авиакомпании, лайнер направят на технический осмотр, в ходе которого специалисты проверят работу оборудования.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.