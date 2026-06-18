Пассажиров севшего в Сочи самолёта отправят в Архангельск резервным бортом

Напомним, самолёт Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс Сочи — Архангельск, подал сигнал бедствия 7700 над акваторией Чёрного моря и пропал с радаров. На борту находилось около 200 человек. Позже самолёт вернулся в Сочи — аэропорт вылета. Причиной названа техническая неисправность, экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолёта. Согласно данным авиакомпании, лайнер направят на технический осмотр, в ходе которого специалисты проверят работу оборудования.