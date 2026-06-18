Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8,3 км

«По сейсмическим данным высота пеплового выброса составила около 8300 м над уровнем моря», — говорится в канале службы в мессенджере MAX.
Выброс пепла был зарегистрирован с 3:55 до 4:15 по местному времени, уточнили учёные. Угроза для ближайших населённых пунктов не уточняется.
Шивелуч — один из самых активных и крупных вулканов Камчатки, расположенный в её северной части. Он состоит из двух основных структур: Старого Шивелуча, представляющего собой разрушенный плейстоценовый стратовулкан, и врезанного в него Молодого Шивелуча с активным куполом, рост которого непрерывно сопровождается пепловыми выбросами, взрывами и сходом раскалённых лавин. Абсолютная высота вулкана — 3283 метра над уровнем моря. Для Шивелуча характерны катастрофические извержения с обрушением купола и образованием мощных пирокластических потоков, как это произошло в апреле 2023 года, когда огромное пепловое облако поднялось на высоту до 20 км. Постоянная активность делает его объектом пристального внимания вулканологов, а пеплопады от его извержений регулярно накрывают посёлки Усть-Камчатского района, представляя серьёзную угрозу для авиации и местного населения.
11 июня на Камчатке за сутки зарегистрировали девять землетрясений, одно из которых ощущалось в населённых пунктах силой до трёх баллов, сообщили в региональном управлении МЧС. В ведомстве также отметили, что в регионе сохраняется активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинников, за которыми ведётся наблюдение. Другие подробности не приводятся.
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