Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8,3 км

Шивелуч — один из самых активных и крупных вулканов Камчатки, расположенный в её северной части. Он состоит из двух основных структур: Старого Шивелуча, представляющего собой разрушенный плейстоценовый стратовулкан, и врезанного в него Молодого Шивелуча с активным куполом, рост которого непрерывно сопровождается пепловыми выбросами, взрывами и сходом раскалённых лавин. Абсолютная высота вулкана — 3283 метра над уровнем моря. Для Шивелуча характерны катастрофические извержения с обрушением купола и образованием мощных пирокластических потоков, как это произошло в апреле 2023 года, когда огромное пепловое облако поднялось на высоту до 20 км. Постоянная активность делает его объектом пристального внимания вулканологов, а пеплопады от его извержений регулярно накрывают посёлки Усть-Камчатского района, представляя серьёзную угрозу для авиации и местного населения.