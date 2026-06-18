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В Киеве произошел взрыв

В большинстве областей Украины объявлен режим воздушной тревоги.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Ранее в Киеве второй раз за сутки была объявлена воздушная тревога.

В большинстве областей Украины также объявлен режим воздушной тревоги.