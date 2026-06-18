В Киеве произошел взрыв

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Ранее в Киеве второй раз за сутки была объявлена воздушная тревога.
В большинстве областей Украины также объявлен режим воздушной тревоги.
В большинстве областей Украины объявлен режим воздушной тревоги.
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Ранее в Киеве второй раз за сутки была объявлена воздушная тревога.
В большинстве областей Украины также объявлен режим воздушной тревоги.