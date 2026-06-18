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Что известно об экстренной посадке пассажирского самолета в Сочи

Экипаж самолета Сочи — Архангельск зафиксировал срабатывание индикации одной из систем, после чего в соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета.

Экипаж самолета Boeing 737−800, вылетевшего в Архангельск, решил вернуться в аэропорт Сочи.

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

Самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, благополучно сел в аэропорту вылета.

Boeing 737−800 Smartavia вернулся в аэропорт Сочи из-за технической неисправности на борту.

Пострадавших при экстренной посадке пассажирского самолета в Сочи нет.

Пассажиров самолета планируется разместить в гостинице.

Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Пассажиры самолета вылетят по маршруту в Архангельск резервным бортом около 01:40 мск.