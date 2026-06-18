Что известно об экстренной посадке пассажирского самолета в Сочи

Экипаж самолета Boeing 737−800, вылетевшего в Архангельск, решил вернуться в аэропорт Сочи.
ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.
Самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, благополучно сел в аэропорту вылета.
Boeing 737−800 Smartavia вернулся в аэропорт Сочи из-за технической неисправности на борту.
Пострадавших при экстренной посадке пассажирского самолета в Сочи нет.
Пассажиров самолета планируется разместить в гостинице.
Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
Пассажиры самолета вылетят по маршруту в Архангельск резервным бортом около 01:40 мск.