Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погибшая при атаке ВСУ на автобус в Брянской области была беременна

В результате удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми погибла беременная женщина. Подробности трагедии раскрыла мать одной из воспитанниц команды в разговоре с RT.

Источник: Life.ru

Елена Белая и её дочь должны были находиться в салоне, но пропустили поездку. Женщине не дали отпуск, а девочка накануне сломала ногу. «Мы сначала расстроились, что у нас не получилось поехать. Но, наверное, Боженька нас сберёг», — поделилась она.

Супруга тренера Алексея Горошко Виктория специально оформила отпуск в магазине, чтобы сопроводить ребят. Женщина погибла на месте. «И она была беременна. Там столько крови, боже мой!» — рассказала Белая. Сам наставник находится в реанимации, у него раздроблена рука.

Два автобуса с 41 ребёнком выехали из Речицы (Гомельская область (рано утром 17 июня. Школьники направлялись на оздоровление в Геленджик. Как пояснил тренер Александр Козлов, детей из бывшей чернобыльской зоны раз в год отправляют на море.

Поездка планировалась с февраля. Воспитанники двух футбольных команд и их родители впервые должны были вместе отдохнуть. Горошко предлагал устроить товарищеский матч с местными спортсменами.

Атака произошла в Почепском районе Брянской области. БПЛА самолётного типа попал по правому борту второго транспортного средства. По имеющейся у родственников схеме рассадки видно, кто находился в эпицентре поражения.

По информации Минздрава РФ, ранения получили пять несовершеннолетних. Ещё двоим пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Среди госпитализированных — брат и сестра, которые в день нападения отметили 11-летие.

Следственные органы России и Белоруссии возбудили уголовные дела по статье о теракте. На место вылетели реанимационные бригады и психологи, чтобы принять решение о возможной транспортировке пострадавших на родину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся гнусным преступлением, а Татьяна Москалькова — провокацией против Союзного государства.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше